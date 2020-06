La mise en liquidation de Nyrstar ne sera pas votée le 30 juin

Pour rappel, Nyrstar, qui a longtemps joué les premiers rôles dans le secteur du zinc, est à présent au bord de la faillite . L'entreprise, cotée à Bruxelles, a été "secourue" par son actionnaire principal, Trafigura , via la création d'une nouvelle entité britannique, NewCo , dans laquelle ont été placés les actifs de Nyrstar. Trafigura s'est adjugé 98% du capital de NewCo, contre 2% seulement aux petits actionnaires belges de Nyrstar qui s'estiment lésés par une opération qu'ils jugent illégale.

Depuis ce changement, la bataille juridique fait rage. Les petits porteurs emmenés par RSq Investors et qui détiennent environ 10% du capital de Nyrstar ont assigné en justice l'entreprise et ses administrateurs et réclame un dédommagement frôlant le milliard d'euros. Ce vendredi, les plaignants gagnent une manche en obtenant le report de l'AGE. L'autorité des marchés, la FSMA, était demandeuse d'un tel report. Elle estimait qu'il fallait jusqu'à trois mois au moins après le prononcé d'une décision de justice définitive relative à la mise en liquidation de la société.