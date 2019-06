La moitié des investisseurs en immobilier choisit le dividende en actions

Care Property Invest est la dernière société immobilière réglementée (SIR) à avoir publié les résultats de son dividende optionnel. Comme sept autres SIR, le spécialiste en logement pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite a offert à ses actionnaires la possibilité de recevoir leurs dividendes en cash ou d’acheter avec ce cash – réduit du précompte mobilier de 30% - de nouvelles actions.

Dans le cas où de nombreux investisseurs choisissent cette dernière option, la SIR peut renforcer ses fonds propres et affecter le capital au financement de sa croissance ou à la réduction de son taux d’endettement et à la baisse de ses charges d’intérêts. Les huit SIR qui ont proposé un dividende optionnel ont ainsi pu augmenter leurs fonds propres de 145 millions d’euros.

Pour convaincre les investisseurs de choisir les actions, les SIR offrent presque toujours les nouvelles actions avec une décote. Les investisseurs qui ont opté pour les nouvelles actions ont profité d’une réduction moyenne de 9,1% par rapport au cours de Bourse. Ceux qui ne veulent pas augmenter leurs positions peuvent ensuite revendre en Bourse les actions et toucher ainsi davantage que le dividende payé en cash. À condition de détenir un portefeuille suffisamment important. Un actionnaire qui ne recevrait qu’une seule action devrait en effet débourser des frais trop élevés pour vendre cette action.

78% des actionnaires du spécialiste en immobilier commercial Wereldhave Belgium ont opté pour le dividende en actions. Ce taux élevé n’est pas étonnant : l’actionnaire principal, le néerlandais Wereldhave, qui détient 69% du capital, a choisi les actions. Retail Estates occupe la deuxième place du classement. Le spécialiste de l’immobilier commercial situé en périphérie et le long des axes routiers proposait la plus forte décote sur les nouvelles actions (19,5%). 63% des actionnaires de Xior ont opté pour les actions, notamment les grands actionnaires Frederik Snauwaert et Christian Theunissen qui possèdent ensemble un cinquième de la SIR spécialisée en logements étudiants. Ils ont reçu de nouvelles actions à hauteur de 2,41 millions d’euros mais en ont directement revendu pour 1,39 million d’euro.