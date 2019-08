La monnaie chinoise dévisse

La monnaie chinoise évolue au plus bas depuis 2010, à plus de 7 yuans pour un dollar, en plein contexte de guerre commerciale avec les USA.

Guerre commerciale

Le président Donald Trump a fréquemment accusé par le passé Pékin de dévaluer artificiellement sa monnaie afin de soutenir ses exportations. La Chine et les Etats-Unis sont engagés depuis plus d'un an dans un bras de fer commercial qui s'est traduit par l'imposition réciproque de droits de douane punitifs sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels.