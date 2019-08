"La nervosité a repris le dessus" (débriefing actions européennes)

"On pensait avoir une séance d'accalmie mais on repart dans des excès de volatilité. La nervosité a repris le dessus", a commenté Thierry Claudé, gérant chez Kiplink Finances. Le Dax allemand a reculé de 0,47%, le Cac 40 de 0,87% et le Footsie britannique de 1,05%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté perdu 0,40%, plombé par les valeurs technologiques (-1,77%) et de la construction (-1,09%).