La nouvelle CEO de Solvay enthousiasme les analystes

Côté analystes par contre, les avis sont bien plus enthousiastes. "La nouvelle CEO a un profil très international, ce qui est positif selon nous puisque Solvay est devenue une multinationale, encore plus après sa transformation initiée en 2013", a souligné Nathalie Debruyne, de Degroof Petercam. Cette expérience internationale est ce qui revient le plus dans les commentaires des observateurs, et c’est l’aspect le plus apprécié dans le CV d’Ilham Kadri.