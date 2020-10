La panne de la Bourse de Tokyo, un couac qui tombe mal

Le Tokyo Stock Exchange (TSE) a précisé que l'origine de la panne était un dysfonctionnement de matériel informatique , accompagné d'un échec du transfert des données vers un système de secours censé prendre le relais en cas de problème. Les regards se sont donc tournés vers la société Fujitsu qui avait installé, en 2010, la plateforme de transactions du TSE, baptisée "Arrowhead" (tête de flèche). Fujitsu a déclaré qu'elle enquêtait sur l'affaire, sans donner davantage de détails .

Volumes de transactions élevés

Au Japon, le premier jour d'octobre coïncide non seulement avec un nouveau trimestre, mais aussi avec le début de la deuxième moitié de l'exercice fiscal annuel, ce qui, selon l'agence Bloomberg, implique des volumes de transactions plus élevé que d'habitude, parce que beaucoup de fonds ajustent leurs investissements. Le TSE n'a toutefois pas établi de lien causal entre ces circonstances et la panne.