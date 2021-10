La pénurie de matériaux frappe les géants de la tech

Les résultats des géants de la tech, en particulier Apple et Amazon ainsi que d'autres sociétés, ont montré que ceux-ci ont subi l'impact de la pénurie de matériaux.

"Nous allons continuer à voir cette action des prix dans les deux sens sur les marchés, entraînée par un affrontement entre des bénéfices solides et l'optimisme sur les perspectives économiques, contrastant avec les risques d'inflation, de taux d'intérêt et de prix de l'énergie." Craig Erlam Analyste chez Oanda

Les marchés d'actions ont terminé cette semaine chargée en résultats d'entreprises sur un sentiment très partagé. D'un côté, l'optimisme a régné sur des chiffres trimestriels de bonne facture. Mais d'un autre côté, la pénurie de matériaux et l'impact sur les coûts des sociétés a joué les trouble-fêtes. Même les géants du secteur technologique n'ont pas échappé à cette dichotomie. "Nous allons continuer à voir cette action des prix dans les deux sens sur les marchés, entraînée par un affrontement entre des bénéfices solides et l'optimisme sur les perspectives économiques, contrastant avec les risques d'inflation, de taux d'intérêt et de prix de l'énergie", a prédit Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Les grands noms du secteur technologique, Facebook, Alphabet, Microsoft, Apple et Amazon, ont publié leurs résultats cette semaine. Si ceux des trois premiers ont été bien accueillis, les deux derniers d'entre eux ont déçu les investisseurs en raison de prévisions inférieures aux attentes, plombées par une hausse de leurs coûts. Pourtant, à y regarder de près, Facebook, Alphabet et Microsoft ont aussi évoqué dans leurs prévisions l'impact des interruptions dans la chaîne de production mondiale sur leurs revenus. Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a déclaré aux analystes de "surveiller le marché de la publicité" car les entreprises touchées par un problème d'approvisionnement pourraient être moins disposées à dépenser. La publicité sur les recherches et les actualités représente environ 6 % des revenus de la société.

Google (filiale d'Alphabet), a indiqué que presque tous ses secteurs verticaux spécifiques ont souffert de la faiblesse généralisée de la chaîne d'approvisionnement, comme dans l'industrie automobile. Le groupe a prévenu que les taux de croissance ne seront pas aussi prometteurs qu'ils l'ont été au cours des dernières périodes, y compris une croissance des ventes publicitaires de 69% au deuxième trimestre.

Facebook a revu à la baisse ses prévisions pour le quatrième trimestre alors que des analystes ont estimé que le groupe subit les répercussions d'un ralentissement mondial des expéditions de pièces détachées et de biens de consommation, ce qui oblige les annonceurs à suspendre certaines dépenses avant la période des fêtes afin d'éviter de promouvoir des marchandises qu'ils pourraient ne pas être en mesure de livrer. Toutefois, le réseau social est parvenu à éclipser ces perspectives en annonçant des nouveaux investissements et en dévoilant ses plans pour son projet de Metaverse, son monde virtuel. Microsoft a quant à lui mis l'accent sur les revenus de son activité sur le cloud. Grâce à ces prévisions, le groupe a surpassé la capitalisation boursière d'Apple, la première au monde, alors que le fabricant de smartphones a vu son cours reculer récemment. Il avait déjà atteint ce sommet il y a quinze mois.

Le fil rouge de l'inflation

D'autres sociétés ont aussi évoqué l'impact de la pénurie de matériaux dans leurs comptes trimestriels. Volkswagen a été sanctionné après ses résultats alors que le manque de puces électroniques s'est répercuté sur ses ventes de véhicules neufs. En revanche, les investisseurs n'ont pas boudé Daimler malgré un "baisse considérable de la production et des ventes", en raison de la pénurie de semi-conducteurs, indiquée par le groupe.

Dans le secteur des télécommunications, Ericsson a fait aussi mention de l'impact de l'inflation dans ses résultats. Swisscom a également invoqué une hausse de ses coûts. À la bourse de Bruxelles, Telenet et Proximus n'ont pas mentionné explicitement un impact de l'augmentation des prix. Mais leurs chiffres trimestriels ont été mal accueillis.

"La saison des bénéfices a été un rêve pour les investisseurs ces dernières semaines, survenant juste au moment où les marchés vacillaient alors que les risques croissants jetaient le doute sur les perspectives économiques." Craig Erlam Analyste chez Oanda

Néanmoins, dans leur ensemble, les bénéfices ont maintenu le Stoxx 600 sur la bonne voie pour son quatrième gain hebdomadaire consécutif après les pertes de septembre. Le Stoxx 600 a également connu son meilleur mois depuis mars. Il a terminé ce vendredi sur un gain mensuel de 4,51%. "La saison des bénéfices a été un rêve pour les investisseurs ces dernières semaines, survenant juste au moment où les marchés vacillaient alors que les risques croissants jetaient le doute sur les perspectives économiques", a souligné Craig Erlam.

Le secteur des télécommunications n'a toutefois pas connu un bon mois d'octobre, puisqu'il a terminé sur un recul mensuel de 3,9%. Sur la semaine écoulée, il a reculé de 2,79%, plombé notamment par le repli d'Ericsson et de Swisscom.

Une BCE pas convaincante

+4,51% Le Stoxx 600 a progressé en variation mensuelle, signant son meilleur mois depuis mars.