La peur de la "stagflation" grippe les marchés

Les marchés boursiers européens lâchent plus de 2% à mi-séance. Avec l'envolée des prix de l'énergie, les investisseurs s'inquiètent de l'inflation et de son effet sur la politique monétaire des banques centrales.

Vague rouge ce mercredi sur les grandes places boursières de la planète. En Europe, le Dax de Francfort et le CAC 40 parisien abandonnaient peu après 13 heures plus de 2%. Le Bel 20 de Bruxelles reculait au même moment de 1,74% avec Colruyt comme unique pensionnaire de l'indice à pointer son nez dans le vert.

La situation sur le marché des actions tranche avec le rebond vigoureux affiché la veille sur la plupart des places boursières. Les investisseurs restent très préoccupés par la montée des prix de l'énergie, en particulier ceux du gaz qui volent de record en record.

"La crise énergétique qui commence à se profiler en Europe est un vrai risque qui est sous-estimé par le marché en ce moment." Erin Browne Gestionnaire de portefeuille - Pimco

"À l'heure actuelle, le risque d'inflation commence vraiment à se faire sentir et je pense que cela va vraiment gruger les marges au cours du quatrième trimestre et jusqu'en 2022", a déclaré Erin Browne, gestionnaire de portefeuille chez Pimco dans une interview accordée à l'agence Bloomberg. "La crise énergétique qui commence à se profiler en Europe est un vrai risque qui est sous-estimé par le marché en ce moment."

Aucun compartiment sectoriel du Stoxx 600 n'est épargné. À mi-séance, les replis les plus marqués étaient à trouver dans les secteurs les plus exposés à la hausse du pétrole et à l'inflation. Les actions liées aux transports, comme les compagnies aériennes, étaient les plus matraquées. Le compartiment automobile est également très affecté.

Les valeurs technologiques, dont la valorisation s'érode à mesure que les taux d'intérêt gonflent, sont également délaissées. Le compartiment bancaire, lui, ne perd "que" 1,05%, la hausse des rendements obligataires limitant son repli.

La "stagflation" mine les actions

La poussée des prix de l'énergie braque les projecteurs sur l'inflation. Les banques centrales estiment toujours que la hausse des prix à la consommation n'est que passagère. Mais avec la flambée des prix de l'énergie, de plus en plus d'opérateurs de marché craignent une période de stagflation, c'est-à-dire une situation caractérisée par une forte inflation et une croissance qui ralentit.

Les stratèges d'UBS Global Wealth Management s'attendent à ce que la volatilité continue d'augmenter à court terme.

"L'illustration la plus nette des craintes de stagflation, c'est le fait que les indices actions aient reculé depuis un mois, de 4,7% en septembre pour le S&P 500, et que le dollar ait profité du repli sur les valeurs refuges, ce qui est inhabituel quand les matières premières montent aussi", constatent dans leur note quotidienne les stratèges d'UBS Global Wealth Management. Ils s'attendent donc à ce que la volatilité continue d'augmenter à court terme "avant que les éléments macro penchent clairement en faveur de la reflation et non de la stagflation".

Focus sur les taux

Dans le même temps, les rendements obligataires ne cessent de se tonifier. Le 10 ans américain grimpait à 1,54% ce mercredi, évoluant au plus haut depuis le mois de juin.

Les regards des investisseurs sont à présent braqués sur les banques centrales qui ont annoncé ces dernières semaines qu'elles allaient bientôt commencer à réduire leur soutien, sans donner d'agenda plus précis.