La plus grande compagnie pétrolière part en quête d'argent frais

Il faut dire qu'elle a également subi de plein fouet la crise sanitaire et la chute des prix du pétrole. La plus grande compagnie pétrolière du monde a fait état d' une baisse de 44,6% de son bénéfice net au troisième trimestre . Et malgré ses efforts pour protéger sa trésorerie, son taux d'endettement est passé au-dessus de sa fourchette cible .

Par conséquent, le groupe a engagé plusieurs grandes banques - dont Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, JPMorgan et Morgan Stanley - pour attirer des investisseurs. Il prévoit de lancer une émission obligataire libellée en dollars et composée de tranches de 3, 5, 10, 30 et/ou 50 ans, sous réserve des conditions de marché. "Le défi de l'émission ne devrait pas être la demande, étant donné la recherche de rendement dans un environnement de taux d'intérêt local et mondial aussi bas", estime Hasnain Malik, head of equity strategy chez Tellimer, une société de recherche spécialisée dans les marchés émergents. "Mais la faiblesse persistante des prix du pétrole et la menace qui pèse sur la génération de trésorerie à long terme devraient se refléter dans les prix."