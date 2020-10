La plus grosse IPO de l'histoire vise encore plus haut

Ant Group, en lice pour devenir l'IPO la plus importante de l'histoire , fait monter les enchères. La filiale financière du champion asiatique de l'e-commerce Alibaba vise à présent un objectif de valorisation d'au moins 280 milliards de dollars, soit environ 12% de plus que les précédentes estimations qui tournaient autour des 250 milliards d'euros.

À l'échelle du secteur, 280 milliards de dollars, c'est 70 milliards de plus que Bank of America, la plus grande banque outre-Atlantique.