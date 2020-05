La politique plombe l'ambiance sur les marchés (+débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont terminé la semaine dans le rouge, sur fond de tensions géopolitique entre les États-Unis et la Chine, notamment à propos de la situation à Hong Kong. "La réaction des Etats-Unis peut prendre de multiples formes et c'est ce qui rend les gens nerveux, d'autant que cela risque de conduire à un nouvel échange de représailles entre les deux pays", explique Craig Erlam, analyse senior d'Oanda Europe.

Le CAC 40 a reculé de 1,59%, le Dax allemand de 1,65% et le Footsie britannique de 2,53%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté lâché 1,6%. Les secteurs qui avaient soutenu la tendance ces derniers jours ont subi une vague de prises de bénéfices: celui des transports et du tourisme a abandonné 5,21%, celui de l'automobile 3,44% et celui des banques 3,59%.

Le titre Renault a perdu 7,74% après avoir annoncé un plan drastique d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans pour restaurer sa compétitivité qui passera par la restructuration de six usines en France et une suppression de 15.000 emplois, soit presque 10% de ses effectifs mondiaux. "Le plan de réduction des coûts est relativement conventionnel et crédible mais les investisseurs préféreront attendre ses premières concrétisations avant de lui réserver l'accueil qu'il mérite", a réagi UBS dans une note.