La poste britannique manque de bras, l'action chute

Les secteurs les plus affectés mardi ont affiché les hausses les plus importantes, le wagon technologique en tête.

Le Stoxx 600 a pu rebondir de 0,69%. L'indice paneuropéen avait perdu 2,18% mardi, sa pire performance sur une séance depuis près de deux mois et demi.

À Wall Street, les trois grands indices de la Bourse de New York reprenaient de timides couleurs à l'heure de la clôture en Europe. À mi-séance, le S&P 500 grappillait 0,3%, de quoi oublier quelque peu la glissade à 2,04% de la veille. L'indice élargi du marché new-yorkais n'avait plus connu pareille déconvenue depuis le mois de mai dernier.

Retour raté pour les technos

Le rebond des actions européennes a concerné pratiquement tous les compartiments du Stoxx 600. Les secteurs les plus affectés mardi ont affiché les hausses les plus importantes. Le wagon technologique, qui avait repris près de 2% en cours de séance, a toutefois signé la plus forte baisse du jour au lendemain de sa cabriole de 4,8%.