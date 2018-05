La pression se relâche sur AB InBev, deux valeurs ex-coupon (+Briefing actions)

Les principaux indices européens reculent ce vendredi midi. Le Bel 20 reste inchangé. L'euro affiche un léger gain face au billet vert.

• La tendance

Les marchés européens se replient ce vendredi midi après la hausse de Wall Street la veille et dans le sillage de chiffres d’inflation américaine inférieurs aux attentes. L’euro gagne du terrain face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 faisait du surplace vers 12h15 alors que l’indice des valeurs cotées en continu progressait de 0,34%.

Au sein du Bel 20, AB InBev (+1,1%) reprend un peu de hauteur après sa nette baisse d'hier et malgré le fait que trois brokers aient réduit leur objectif de cours sur la valeur. Ontex aussi lèche ses plaies (+0,6%). AvH et Telenet gagnent respectivement 0,8% et 0,7%

Cofinimmo (-4,6%) est lanterne rouge mais c’est pour la bonne cause : la SIR a détaché son coupon. De son côté, Proximus reste inchangée malgré la hausse de "reco" d’un analyste.

Hors Bel 20, Bekaert cote aussi ex-coupon ce vendredi (-2,2%). On signalera les avancées de Recticel (+2,2%), d'Orange Belgium (+1,9%) et de Mithra (+1,6%). Par contre, la séance est moins bénéfique pour X-Fab (-2,3%), Curetis (-3,5%) et Thrombo (-2,5%).

• Le briefing actions belges

>AB InBev :

*SocGen a réduit son objectif de cours à 89 euros contre 91 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

*Kepler Cheuvreux a réduit son objectif de cours à 120 euros contre 125 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

*Evercore ISI a réduit son objectif de cours à 101 euros contre 106 euros avant. La recommandation reste à "surperformer".

>Proximus : Moningstar a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avant. L’objectif de cours reste à 28 euros.

>ING : KBC a réduit son objectif de cours à 13,5 euros contre 15,5 euros avant. La recommandation reste à "réduire".

>Bekaert cote ex-dividende brut de 1,1 euro ce vendredi.

>Cofinimmo cote ex-dividende brut de 5,50 euros ce vendredi.

>UCB présentera ses dernières données scientifique sur l’épilepsie et ses perspectives de recherche lors d’une conférence (EILAT) qui se tiendra du 13 au 16 mai en Espagne. Le communiqué.

>Principalement actif en Allemagne et dans des pays d'Europe de l'Est, le groupe immobilier belge VGP a ouvert de nouveaux bureaux au Benelux et en Italie où des contrats sont déjà en négociations. Notre article.

>BlackRock signale que sa participation dans Ablynx atteint désormais 4,41% contre 5,12% avant.