"La probabilité d'une OPA sur EVS s'éloigne mais ne disparaît pas"

Pour renforcer et stabiliser un actionnariat éclaté et pour la soutenir dans le développement de ses activités dans un marché confronté à des consolidations et des changements constants, la société liégeoise a ouvert son tour de table. Le holding anversois Ackermans & van Haaren (AvH) et Belfius Assurance ont pris chacun une participation de 2,45% via une augmentation de capital de 15 millions d’euros. Les nouveaux actionnaires seront représentés au sein du conseil d’administration.