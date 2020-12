La remontée de la livre sterling plombe le FTSE 100

La livre sterling est remontée après la reprise des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne autour du Brexit. La devise a pesé sur l'indice FTSE 100.

Alors que les Bourses européennes ont terminé la séance sur une progression, le FTSE 100 a traîné la patte, et a clôturé sur un léger recul de 0,1%. La remontée de la livre sterling face aux autres devises à la suite de la reprise des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur le Brexit a freiné la progression de l'indice. La monnaie britannique a pris plus de 1% face aux autres devises sur des espoirs d'un accord entre les deux régions avant la date butoir de la fin d'année.