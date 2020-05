La reprise économique ravit Wall Street

La Bourse de New York a rebondi jeudi, les investisseurs s’étant davantage concentrés sur la perspective de la reprise économique que sur les remarques belliqueuses du président américain concernant les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow Jones a gagné 1,62% à 23.625,34 points. Le Nasdaq a pris 0,91% à 8.943,72 points. Le S&P 500 a avancé de 1,15% à 2.852,50 points. Mais si les trois principaux indices boursiers américains ont terminé la session sur une note positive, ils ont été en dents de scie pendant une grande partie de la journée, avec la réouverture des économies à travers le monde, les craintes de guerre commerciale sino-américaine ravivées et des données économiques sombres qui s’accumulent.