La révolution se poursuit chez BHP avec des résultats records

Gros changements en vue pour le numéro un mondial de la mine. BHP a décidé de céder ses activités dans le pétrole et le gaz à Woodside Petroleum. Il y a deux ans, le groupe minier avait déjà fait une croix sur une partie de ses activités dans le charbon. Il renforce avec la vente du jour sa stratégie pour réduire son exposition aux énergies fossiles.

Au total, ce projet devrait coûter 5,7 milliards de dollars à l'entreprise. Mais le jeu en vaut la chandelle selon BHP et lui permettra d'emprunter une voie royale pour accéder à de nouvelles "matières premières d'avenir".

"C'est un investissement dans un nouveau produit de base qui, selon nous, créera de la valeur pour les actionnaires pendant des générations", s'est félicité Mike Henry, le patron du groupe minier en marge de la présentation des résultats. "La mine Jansen (au Canada) est située dans le meilleur bassin de potasse du monde et devrait être exploitée jusqu'à 100 ans." Il faudra toutefois attendre 2027 avant d'assister à l'extraction des premières tonnes de potasse.

La Bourse de Sydney privilégiée

Dernier changement attendu chez BHP, et non des moindres. Le groupe minier veut rester coté uniquement sur son marché historique, la Bourse de Sydney. Fini donc la double cotation à Sydney et à Londres, un arrangement qui remonte à 2001, après sa fusion avec la société Billiton, cotée au Royaume-Uni.