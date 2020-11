La rotation sectorielle continue sur les marchés européens

La grande majorité des indices européens confirme le fort rebond de lundi. Les valeurs liées aux loisirs et au tourisme brillent encore au détriment des valeurs technologiques.

La hausse est moins franche que lundi, mais l'optimisme est toujours bien présent sur les marchés européens suite à l'annonce faite par les laboratoires Pfizer et BioNTech d'un candidat-vaccin prometteur contre le Covid-19. En début d'après-midi Paris et Londres affichent la cadence des bons jours alors que la Bourse de Francfort a du mal à décoller avec un moral des investisseurs allemands au plus bas depuis avril, selon le baromètre ZEW.

Dans le CAC 40, Unibail-Rodamco-Westfield (+26,24%) enchaîne une deuxième séance folle, marquée par d'importants gains. Le numéro un mondial de l'immobilier commercial n'a pas obtenu de soutien suffisant de ses actionnaires pour sa proposition d'augmentation de capital. Trois des opposants à la stratégie entrent au conseil de surveillance d'URW, ce qui évite une vilaine décote du titre, mais ne calme pas les inquiétudes sur la trésorerie du groupe.

Lire aussi | Victoire pour les actionnaires minoritaires d'Unibail

Les titres Airbus , BNP Paribas ou encore Renault , très recherchés lundi, ont encore trouvé de nouveaux acheteurs. À l'autre bout de l'indice, c'est une nouvelle séance difficile pour les champions technologiques.

Les investisseurs délaissent encore une fois les grands gagnants de la crise, confirmant la rotation sectorielle amorcée lundi après les annonces de Pfizer et BioNTech. Worldline , STMicroelectronics et Capgemini figurent ainsi parmi les plus fortes baisses du CAC.

+192% en un mois

Sur le marché londonien, les valeurs autour de l'aéronautique poursuivent leur ascension. IAG , propriétaire de British Airways, prend 7% et le fabricant de moteurs d'avions Rolls-Royce a gagné plus de 20% en séance, à 119 livres. Ce dernier grimpe de plus de 190% depuis le début du mois d'octobre avec un titre végétant sous les 40 livres.