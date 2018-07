La santé financière de Greenyard vouée à s'affaiblir

L’affaire n’est pas sans rappeler la crise qui avait emporté Perrier au tout début des années 1990 . Dans ces bouteilles commercialisées aux Etats-Unis, on y avait découvert des traces de benzène, un gaz cancérigène. La marque la plus populaire alors dans le monde de l’eau minérale avait été contrainte de rappeler sur-le-champ près de 300 millions de bouteilles dans le monde. Il s’en est suivi une forte dégradation de sa santé financière. Avec pour conséquence que le minéralier français, basé près de Nîmes dans le Gard, tomba en 1992 dans les mains du groupe suisse Nestlé.

Moins de 0,6% des ventes

Il convient toutefois d’avoir à l’esprit que les ventes réalisées par son unité en Hongrie ne représentent finalement que 0,6% des ventes totales du groupe. Greenyard avait effectué des ventes pour 4,175 milliards d’euros en 2017. Celles de son unité de Baja en Hongrie s’élèvent à peine à 24 millions d’euros . De plus, Greenyard s’attend en outre à être indemnisé pour les coûts qu’entraînera le rappel de ses produits surgelés et les dommages éventuels causés par ceux qui ont été contaminés.

Les risques à craindre

"Et si Greenyard devait être considéré comme responsable, l’impact sera encore plus difficile à évaluer."

Il reste que s’ouvre pour Greenyard et ses actionnaires une période d’incertitude fort probablement vouée à être longue. Si l’on prend comme repère la crise de la dioxine qui avait impacté des entreprises alimentaires comme Ter Beke (lasagne, pizza) et Lotus-Bakeries (spéculoos) à la fin des années 1990, il n’y a pas en effet lieu de penser que les soucis de Greenyard se dissiperont assez rapidement. Outre les frais financiers qu’occasionneront ses soucis en Hongrie, il y a le risque bien réel de voir les clients se détourner des produits qu’il fabrique. "Et si, comme le souligne l’analyste Guy Sips de chez KBC Securities, Greenyard devait être considéré comme responsable, l’impact sera encore plus difficile à évaluer."