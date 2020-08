La solidité de Tessenderlo largement saluée en bourse

La saison des résultats révèle parfois de belles surprises. À l'image de Tessenderlo , qui a fait état ce jeudi d' une hausse de 1,1% de ses revenus au premier semestre 2020, à 935 millions d'euros . Son ebitda ajusté a même bondi de 25,6% à 182 millions contre 144,9 millions un an auparavant.

Tous ces résultats sont nettement supérieurs aux attentes . Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 931,1 millions et un ebitda ajusté de 145,8 millions. "Nous sommes positivement surpris par la solide performance de Tessenderlo au premier semestre", commente Frank Claassen (Degroof Petercam), qui va revoir à la hausse ses prévisions. Il souligne la bonne tenue des divisions Agro et Bio-valorization, ainsi que la génération de flux de trésorerie .

Chez KBC Securities, Wim Hoste estime que la performance de la division Bio-valorization est soutenue par ses investissements dans les peptides de collagène, un produit utilisé notamment dans les crèmes anti-rides et la nutrition sportive et qui est une activité à plus forte marge pour Tessenderlo.