La spéculation sur les médicaments entre en bourse

D’après les données de l’agence Bloomberg, il s’agit de la deuxième plus grande introduction en bourse de l’année aux États-Unis et, si une option de surallocation portant sur 11,7 millions d’actions supplémentaires est exercée, Royalty Pharma pourrait augmenter sa levée de fonds de plus de 300 millions de dollars, ce qui ferait de son IPO (initial public offering, soit l’appel à investir en vue d’une entrée en bourse) la plus grande de l’année à Wall Street.