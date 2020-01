La success story d'Ageas pourrait bien se poursuivre en bourse, mais à un rythme plus modéré

Il n’y a quasiment plus d’analystes pour recommander à l’"achat" l’action de l’assureur belge Ageas. Des 15 qui se sont prononcés sur ce titre depuis le début du mois de novembre 2019 et répertoriés par Bloomberg, seul celui de Morgan Stanley suggère de le "surpondérer", avec un objectif de cours de 58,6 euros. Cinq suggèrent de "réduire" sa participation dans l’assureur, tandis que les neuf autres émettent un rating de "conserver".

Return sensationnel!

La success-story de cette valeur à la Bourse de Bruxelles serait-elle arrivée à son terme? Depuis le rebond des marchés boursiers mondiaux qui a suivi la crise financière de 2008-2009, le cours de l’action a gagné 450% . A cela, il convient d’ajouter les dividendes perçus annuellement, qui font que le return pour l’investisseur se monte à 820%! Soit 22,7% en moyenne par an, selon des données compilées par Bloomberg. Alors que l’action nous avait habitués à surperformer l’indice Bel 20 depuis 2010, force est de constater qu’il n’en a plus été ainsi ces dernières semaines. Lors du rally de la fin de l’année écoulée, en novembre et décembre, l’indice Bel 20 était monté de 9,3%; l’action Ageas s’est contentée pour sa part de monter de 5,2%.

On ne peut écarter le fait que l’action Ageas continuera à jouer ce scénario au cours des mois à venir. Ageas a pourtant enregistré de fort beaux résultats au cours des 9 premiers mois de son exercice 2019, et ceux du dernier trimestre devraient l’être tout autant. Les plus-values enregistrées par son portefeuille d’investissements (84 milliards d’euros) sur les marchés financiers l’ont aidé dans cette tâche. Mais les choses pourraient ne plus être aussi favorables à l’avenir, alors que les rendements obligataires ont repris le chemin de la hausse et que les performances des bourses pour l’année qui vient de débuter seront plus modestes.