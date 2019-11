La "superbe" croissance des revenus annexes sauve Ryanair

La nombre de passagers transportés par Ryanair croît moins vite que par le passé mais la compagnie aérienne compense en réduisant ses coûts et en dopant ses revenus annexes.

Le bénéfice de Ryanair est supérieur aux attentes, ce qui dope le cours de la compagnie aérienne, qui a publié ses résultats trimestriels ce lundi. Le titre du transporteur aérien à bas coûts a dépassé 13 euros et se situe à son plus haut niveau en un an.