La tech européenne brille sur les marchés (débriefing actions étrangères)

Grâce à une série de résultats prometteurs dans le secteur, les valeurs technologiques étaient encore très prisées alors que le Nasdaq poussait encore plus loin les records signés la veille. Leur indice Stoxx a affiché la plus belle progression du jour et dans le palmarès des plus fortes hausses du Stoxx 600, on retrouvait les spécialistes des semi-conducteurs ASM International (+2,87%) et ASML (+4,23%) ainsi que l'éditeur de logiciels SAGE (+4,92%).