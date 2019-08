La technologie et l'automobile à nouveau affectés (Débriefing actions européennes)

Les secteurs de la technologie et de l'automobile accusent les plus fortes baisses en Europe sur fond d'inquiétudes pour la croissance économique mondiale.

Les Bourses européennes sont reparties en baisse, à nouveau en proie aux inquiétudes sur la conjoncture mondiale après l'inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis et des statistiques décevantes en Allemagne et en Chine.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 2,08% à 5.251,3 points. Le Dax allemand a perdu 2,19% et le Footsie britannique 1,42%. L'indice EuroStoxx 50 a cédé 2,04%, le FTSEurofirst 300 1,62% et le Stoxx 600 1,68%.L'ensemble des marchés boursiers mondiaux a été impacté par les craintes de ralentissement de la croissance, l'indice MSCI Monde reculant de 1,74% et celui des marchés émergents de 0,52%.