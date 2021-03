La technologie portée par Intel (débriefing actions européennes)

À Paris, l'indice CAC 40 a terminé inchangé. À Francfort, le Dax a cédé 0,35% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,20%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro a avancé de 0,14%, et le Stoxx 600 (+0,02%) a peu varié.

Parmi les secteurs européens, celui lié à la technologie s'est distingué à la hausse, son indice Stoxx prenant 1% après les annonces faites mardi par l'américain Intel, qui prévoit d'investir jusqu'à 20 milliards de dollars pour construire deux usines de semi-conducteurs en Arizona. En Europe, Infineon , ASML , BE Semiconductor et ASM International ont gagné entre 0,36% et 5,17%.