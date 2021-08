La technologie une fois de plus visée en Chine

L'indice CSI All Shares Semiconductor & Semiconductor Equipment Index a perdu 6,65%. L'autorité de régulation dit soupçonner les entreprises en question de faire monter les prix en pleine pénurie mondiale de puces et s'est engagée à punir toute accumulation de stocks , gonflement de prix ou entente.

Jeux vidéo visés

Tencent a connu sa plus mauvaise séance en une décennie après la publication d'un média d'État. Le groupe qui détient WeChat, une application de messagerie, mais aussi des jeux vidéo en ligne, a perdu 6,11% et presque 60 milliards de dollars de capitalisation boursière. Economic Information Daily, un journal de l'État chinois, a dénoncé son jeu en ligne "Honor of Kings", indiquant que les mineurs y sont accros. Le journal a aussi appelé à des mesures plus dures pour limiter l'industrie. "Le choix du mot d'opium spirituel est particulièrement dur, il serait surprenant que les régulateurs ne fassent rien à ce sujet", a remarqué Ke Yan, analyste basé à Singapour chez DZT Research.