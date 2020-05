La tendance haussière ne faiblit pas en Europe (+débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe poursuivent inlassablement leur rebond entamé depuis plusieurs jours. "Le moral est plutôt bon depuis le début de la semaine sur les marchés", avec pour principal facteur "l'optimisme autour du déconfinement et la réouverture des économies, notamment aux Etats-Unis", explique Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque. L'autre élément porteur, ce sont "les annonces qui ont été faites par la Commission européenne (mercredi) et ce plan de relance qui est plutôt bien accueilli par le marché".

Le Dax allemand a progressé de 1,06%, le Footsie britannique de 1,38% et le CAC 40 de 1,76%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté gagné 1,64%.

Moody's a par ailleurs abaissé la note de Renault à Ba2, l'enfonçant un peu plus dans la catégorie spéculative ("junk"). L'agence de notation que la crise qui touche le secteur devrait se traduire par "un affaiblissement prononcé" des fondamentaux de crédit de Renault avec une marge d'exploitation (marge d'Ebita) attendue négative en 2020, à -3%, contre +0,8% en 2019.

À Amsterdam, Basic Fit a bondi de 15,34% suite à l'annonce d'une réouverture plus tôt qu'anticipé des salles de sports et des saunas aux Pays-Bas. Les salles de gyms pourront ainsi réouvrir le 1er juillet, deux mois plus tôt que le 1er septembre initialement prévu.