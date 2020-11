La tenue de route de D'Ieteren épate le marché, l'action flambe

Pour l'ensemble de l'année, D'Ieteren table sur un résultat similaire à celui de 2019, ce qui est supérieur de 40% au consensus de analystes. L'action bondissait en matinée.

L’action D’Ieteren a enclenché le turbo ce mercredi, en s'envolant de plus de 14% en matinée. Le groupe focalisé sur l’automobile a publié, mardi soir, un trading update surprise. Il y signale que l’amélioration des tendances communiquées lors de ses résultats du premier semestre, en août, s’est poursuivie au cours du troisième trimestre et en octobre.

Pour sa filiale Belron (Carglass), la baisse moyenne des volumes tourne autour de 5% tandis que, du côté de la distribution automobile, l’activité se poursuit (les showrooms sont toutefois fermés), tout comme l’accélération du programme de transformation. Moleskine reste un point noir : il n’y a pas d’indication de redressement par rapport au début d'année.

"Faisant preuve de résilience, Belron reste l’activité star. Elle affiche des bénéfices d’exploitation en hausse lorsque ses ventes déclinent." Kris Kippers Analyste chez Degroof Ptercam

Consensus enfoncé

On se souviendra qu’à l’issue des six premiers mois de l’année, le groupe avait vu ses ventes se contracter de 18,4% avec une belle résistance observée du côté de Belron (-12%) tandis que D'Ieteren Auto enregistrait un repli de 24%. Au niveau du résultat consolidé ajusté avant impôts cela s’était traduit par une chute de 41% à 103,9 millions d’euros. Mais D’Ieteren avait observé un redressement de ses activités en juin et en juillet.

Aujourd’hui, la société s’attend à ce que ce résultat se situe, pour l’année, autour du niveau de celui de 2019, et cela en l’absence d’un confinement plus strict.

L’an dernier, il s’était élevé à 303 millions d’euros, rappelle David Vagman d’ING ("acheter"). Ce qui correspond à un niveau de 40% supérieur au consensus des analystes de 222 millions d’euros. Il pointe le soutien apporté par les économies de coûts et le mix prix chez Belron au second semestre, et les excellents volumes de vente dans l’automobile. Il a relevé ses estimations de bénéfice et, dans la foulée, son objectif de cours qui passe de 80 à 97 euros, le plus élevé parmi les brokers qui suivent la valeur.

Belron, la star

97 euros ING a relevé son objectif de cours à 97 euros, le niveau de loin le plus élevé parmi les brokers qui suivent D'Ieteren.

"En faisant preuve de résilience, Belron reste l’activité star. Elle affiche des bénéfices d’exploitation en hausse lorsque ses ventes déclinent", souligne, pour sa part, Kris Kippers de Degroof Petercam. Il reste à l’achat et a aussi relevé son target. Il passe à 71 euros (+3 euros).