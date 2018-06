La valeur de Telenet fond à vue d'œil en Bourse

Assez curieusement, la descente aux enfers de Telenet en Bourse s’est amorcée le 13 février dernier, au moment même où la société avait mis en route un programme de rachats de ses propres actions. Y a-t-il cause à effet comme le pressentent certains dans les coulisses des marchés? Difficile vraiment de l’affirmer. Tout comme il est difficile de conforter le sentiment d’autres investisseurs, selon lequel on chercherait à faire baisser la valeur de la société en Bourse afin de favoriser le lancement d’une offre de rachat de Liberty Global . Celui-ci détient 70% de Telenet.

Sur les fondamentaux

Plus objectivement, il faut bien admettre que c’est l’ensemble du secteur des câblo-opérateurs qui souffre depuis plusieurs mois sur les marchés boursiers. Telenet est loin de constituer une exception. Liberty Global et, bien que dans une moindre mesure, Altice US à Wall Street subissent le même enfer. Il est d’autant plus douloureux cet enfer pour leurs actionnaires que ce secteur est lourdement endetté.