La vigueur d'Aedifica saluée sur les marchés

Aedifica a progressé après ses résultats. Le titre a pris 1,15%. Les analystes ont jugé positifs les chiffres avancés par le groupe. Le patrimoine de la SIR spécialisée en immobilier de santé, qui souffle ses 15 bougies seulement, atteint déjà 3,8 milliards d’euros et affiche une croissance insolente de 64% (et de 1,5 milliard d’euros) sur 18 mois. Ce bond en avant s’est réalisé grâce à une expansion internationale accélérée , surtout en Europe du Nord, suite à l’acquisition de Hoivatilat.

Pour la totalité de l'exercice prolongé 2019/2020, le conseil d'administration propose un dividende brut de 4,60 euros, soit un dividende de clôture de 1,6 euro et un dividende intérimaire de 3 euros . Pour 2021, Aedifica prévoit une rémunération de ses actionnaires à 3,3 euros brut, en raison du nombre d'actions plus élevé résultant des augmentations de capital.

"Les chiffres d'Aedifica marquent une période d'investissements extraordinaires et élevés et des augmentations de capital record d'un montant total de 700 millions d'euros . Aedifica exploite désormais 496 sites de santé pour plus de 37.000 utilisateurs dans six pays et a récemment ajouté le septième" soulignent Wido Jongman et Joachim Vansanten, analystes chez KBC Securities.