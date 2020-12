Le BEL 20 ne parvient pas à maintenir son rebond (débriefing actions belges)

Après avoir débuté la séance sur une note hésitante (+0,06%), le BEL 20 a progressivement pris de la hauteur grâce à ses valeurs bancaires KBC (+1,68% à 60,42 euros) et ING (+0,64% à 8,32 euros). L'indice phare de la Bourse de Bruxelles est toutefois revenu à son point de départ pour clôturer sur une progression de 0,07% à 3.694,92 points.

KBC Securities a dévoilé ses 17 actions Benelux favorites dans lesquelles investir pour bien démarrer l'année 2021. La liste reprend 12 Large Caps et 5 Small Caps parmi lesquelles on retrouve AB InBev, Ageas, bpost, D’Ieteren, Elia, Telenet, Tubize, VGP, Care Property Invest, Ontex, Orange Belgium et Sipef.