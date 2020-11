Le BEL 20 retrouve son niveau de fin février (débriefing actions belges)

À noter que deux directeurs et un administrateur du premier brasseur mondial ont profité du récent rebond d'AB InBev pour exercer leurs options et empocher leur plus-value en vendant aussitôt les actions sous-jacentes. Le plus avisé semble être David Almeida, le directeur stratégie et technologie: il a exercé 51.000 options à 42,41 euros pièce et en a revendu 46.000 le 9 novembre à 53,515 euros.