Le Bel 20 à l'équilibre grâce à Telenet (+débriefing actions belges)

L'action Telenet a terminé en tête avec un bond de 3,74% à 36,64 euros. Selon ING, c'est une bonne nouvelle pour les opérateurs télécoms que la vente du câblo-opérateur wallon VOO ait été annulée. "Cela limite le risque d'un quatrième acteur sur le marché belge", explique l'analyste David Vagman. Il estime qu'une acquisition par Telenet et Orange Belgium (-0,28% à 14,50 euros) aurait un sens stratégique.

Berenberg est passé à l'achat sur Biocartis (+0,43% à 4,62 euros). Le courtier estime la chute récente de l'action trop importante. "Quand on regarde les progrès de ces dernières années et les partenariats que l'entreprise a maintenant, nous pensons que les opportunités à long terme persistent. Nous pensons également que la société peut surmonter les problèmes récents et gagner des parts de marché sur le marché en plein essor du diagnostic moléculaire du cancer", explique-t-il. Son objectif de cours tombe toutefois à 6,60 euros contre 16,50 euros auparavant.