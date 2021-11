Le Bel 20 à un sommet de 14 ans

Un Bel 20 record

Records à la pelle

Le Dax de Francfort et le FTSE 100 de Londres ont perdu des plumes alors que le CAC 40 parisien a gagné du terrain. Ce dernier a poussé un peu plus loin son record historique de clôture, battu la veille pour la première fois en 21 ans.

La tendance était identique pour le Stoxx 600 . L'indice élargi européen a inscrit un nouveau record à plus de 480 points et enchaîne sa cinquième clôture de rang dans le vert.

Next et Zalando peuvent aller se rhabiller

Les titres liés à la mode et l'habillement ont été boudés par les investisseurs à la suite d'un avertissement sur résultats du détaillant britannique Next et des chiffres trimestriels du champion allemand des emplettes en lignes Zalando. Le groupe a fait état d'une chute de ses bénéfices au cours du troisième trimestre et a vu son titre s’effilocher de 9,4% à la Bourse de Francfort.