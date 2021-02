Le Bel 20 charmé par UCB (Débriefing actions belges)

Les bancaires de l'indice vedette étaient également en forme. ING a grappillé 0,13% et sa concurrente KBC a avancé de 1,54%. La SIR Barco (+2,88%) a encore fait des étincelles pour porter à près de 15% sa progression sur les quatre dernières semaines.

Hors indice, les investisseurs ont applaudi les chiffres annuels de Deceuninck (+5,17%). Le groupe de construction est repassé dans le vert en 2020 et constate une forte croissance de ses activités dans toutes les régions en ce début d'année.

Greenyard (+4,96%) a vu ses ventes trimestrielles de fruits et légumes grimper de plus de 10%, ce qui lui permet de placer la barre plus haut pour ses objectifs de bénéfices annuels.