Le Bel 20 connaît son pire mois en dix ans

"Sell in May and go away..." C'est à croire que les investisseurs ont suivi à la lettre ce célèbre adage boursier cette année. Tous les grands indices actions de par le monde affichent au mois de mai leur pire performance annuelle. En Europe, le Stoxx 600 a lâché environ 6%, retombant à son plus bas niveau depuis la mi-février. Et on retrouve parmi les grands perdants... le Bel 20 . L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a chuté d'environ 8,5%, ce qui représente sa plus importante baisse mensuelle depuis février 2009.