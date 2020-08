Le Bel 20 dans le dur, Deceuninck se distingue (+débriefing actions belges)

La plus forte hausse du jour est à mettre à l'actif d' Umicore . Le champion de la technologie des matériaux a grossi de près de 1% pour flirter avec la barre des 40 euros, chose qui n'était plus arrivée depuis le début du mois.

AB InBev a glané 0,92% et termine sur le podium des plus fortes progressions du jour.

À l'opposé, KBC , plus forte baisse de la journée, a reculé de 3,21%. Aedifica a perdu un peu plus de 3% et Galapagos , fatigué de l'ascension de la veille, a abandonné 2,91%.