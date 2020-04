Le Bel 20 efface ses gains de la veille (+débriefing actions belges)

ING (-6,17% à 4,60 euros) et KBC (-4,55% à 44,50 euros) ont de leur côté souffert des commentaires peu optimistes de Standard & Poor's. L'agence de notation américaine a abaissé la perspective de la note sur les deux banques à "négative". "Nous prévoyons que les bénéfices des banques, la qualité de leurs actifs et, dans certains cas, leur capitalisation s'affaibliront significativement d'ici la fin 2020 et jusqu'en 2021", annonce S&P.