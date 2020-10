Le Bel 20 efface ses gains du mois (Débriefing actions belges)

Nouvelle déconvenue pour le Bel 20 . Si les niveaux à la clôture de lundi et de mardi étaient légèrement dans le rouge, ceux de ce mercredi sont clairement négatifs. L'indice de référence, miné par la crise sanitaire, a lâché 1,27% pour retomber à 3.201 points, soit son niveau du 25 septembre dernier.

La chute de Barco avait du mal à passer inaperçue. Les résultats trimestriels inférieurs aux attentes et des prévisions ternes ont mis le titre de l'entreprise technologique flamande sous pression. L'action a fondu de 12,53% à 14,42 euros pour retrouver son niveau de janvier 2019.

L'autre cabriole notable sur le Bel 20 est à mettre à l'actif de Galapagos . La biotech, confrontée à un blocage de l'homologation de son produit phare aux États-Unis et à l'échec de l'étude clinique d'un autre traitement, a vu un de ses plus grands admirateurs prendre la poudre d'escampette. Goldman Sachs a en effet recommandé à ses clients de vendre leurs titres Galapagos. L'entreprise malinoise a perdu 6,75% ce mercredi, ce qui correspond à un repli de plus de 58% par rapport à son pic de l'année, atteint en février dernier.