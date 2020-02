Le Bel 20 en rouge vif | Avis de broker sur Galapagos | Un "shortreur" s'allège sur Ageas (+Briefing)

Les craintes d'aggravation de l'épidémie de coronavirus et ses conséquences sur l'économie mondiale enfoncent les marchés européens ce lundi matin. Le Bel 20 perdait près de 3% à l'ouverture.

• Euronext Bruxelles

Toutes les valeurs du Bel 20 sont dans le rouge. Les plus grands perdants sont Aperam (-4,5%), Umicore (-4%), Barco (-4%) et ING (-4%). Proximus (-0,5%) affiche le recul le moins marqué après sa claque de la semaine dernière. WDP recule de 0,9% et Cofinimmo de 1,5%.