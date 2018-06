Le Bel 20 en rouge vif, Celyad sort du lot (+Briefing actions)

Les principaux marchés européens souffrent encore une fois des tensions commerciales croissantes entre les Etats-Unis et la Chine. L'euro se replie face au billet vert.

• La tendance

L’accroissement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine pèse sur le début de la séance en Europe où les principaux indices perdent plus d’un pourcent.

Au sein du Bel 20, bpost affiche le recul le plus sensible (-3,5%) après son rebond de la veille. Suivent Galapagos (-2,7%) et Aperam (-2,3%). Toutes les valeurs de l’indice sont dans le rouge. C’est Cofinimmo qui résiste le mieux (-0,3%).