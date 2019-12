Le Bel 20 fait du surplace malgré le soutien des biotechs (débriefing actions belges)

Nouvelle séance sous le signe de la prudence pour la Bourse de Bruxelles. Les notes d'analystes ont soutenu de nombreuses valeurs, à l'exception d'Ageas. Argenx et Recticel font partie des favoris de KBCS pour 2020.

Le titre argenx a grimpé de 1,21% à 141,70 euros en tête de l'indice. La biotech a publié les résultats de l'étude de phase II avec le médicament candidat efgartigimod pour le traitement du PTI (purpura thrombocytopénique idiopathique) dans la revue officielle American Journal of Hematology. Le produit a été bien toléré durant l'essai clinique et une réponse encourageante a été notée après une exposition limitée au médicament. Argenx a par conséquent annoncé que la phase III pour l’efgartigimod dans cette affection devrait être initiée ce mois-ci comme prévu.

Lire aussi | Les actions favorites de KBC et de Kepler Cheuvreux pour 2020

L'action Ageas (-0,66% à 54,06 euros) n'a pas non plus profité des commentaires positifs de KBC. Dans une note sectorielle, le courtier estime que les valeurs européennes du secteur de l'assurance devraient surperformer le marché en 2020 après avoir prouvé cette année leur résilience face à un environnement économique plus faible. Sa recommandation pour Ageas reste à "surperformer".