Le Bel 20 finit au ralenti une année 2019 faste (+débriefing actions belges et euopéennes)

Les principales Bourses européennes ouvertes ce mardi ont poursuivi le mouvement de prises de bénéfices entamé la veille, au terme d'une année qui se soldera par des hausses sans précédent depuis dix ans environ. Les volumes d'échanges sont restés limités et la séance a été écourtée, le London Stock Exchange ayant avancé sa clôture à 14h30 et Euronext la sienne à 14h05. La Bourse de Francfort était fermée et elle rouvrira jeudi.



La Bourse de Bruxelles a clôturé la dernière séance de l’année en baisse de 0,29% à 3.995,83 points, échouant donc à terminer 2019 au-delà du seuil symbolique des 4.000 points. Avec une progression de 22% l’indice Bel 20 a toutefois connu une très belle année, malgré de nombreuses sources d’inquiétude comme le conflit commercial sino-américain. Cette question devrait rester à l'avant-plan pour les investisseurs en 2020, a expliqué Hannah Anderson, stratège pour les marchés mondiaux chez JPMorgan Asset Management. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est loin d'être résolue, a-t-il ajouté.