Le Bel 20 flanche | Trois biotechs bondissent | Avis de broker sur AB InBev (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les élus démocrates du Sénat aux États-Unis ont bloqué dimanche un projet de loi qui aurait permis d'injecter plus de 1.000 milliards de dollars dans l'économie américaine.

Après son rebond de vendredi, AB InBev dévisse de près de 10% et est lanterne rouge. Barclays a relevé sa recommandation à "neutre" sur la valeur.

Parmi les plus fortes baisses, pointons encore celles de Solvay (-4,9%), Galapagos (-4,8%) et UCB (-4,6%). Seules deux valeurs sont dans le vert : AvH (+1,4%) et Ageas (+1%). L’assureur a annoncé un accord dans le cadre du dossier Fortis.