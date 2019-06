Le Bel 20 freiné par les bancaires et Colruyt (Débriefing actions belges)

L'indice vedette de la Bourse de Bruxelles a été ralenti par les dépréciations des actions ING et KBC . La première a cédé 2,80% et la seconde a perdu 1,99%. Les valeurs bancaires sont sous pression à cause de la perspective de nouvelles interventions monétaires de la part de la Banque centrale européenne (BCE). L'institution gardienne de l'euro pourrait réduire davantage ses taux directeurs voire relancer des achats d'actifs, si l'on en croit les propos que son président, Mario Draghi, avait tenus mardi lors du colloque organisé par la BCE à Sintra, au Portugal.

Pessimisme pour Colruyt

Colruyt a également pesé sur le Bel 20 a reculant de 2,77%. Le titre du distributeur avait déjà plongé de plus de 15% mercredi après la publication de ses résultats et de perspectives évoquant une concurrence accrue avec une pression plus forte sur les prix et les promotions. Ce jeudi, Jefferies a publié une note sur le groupe de distribution. Le courtier maintient son avis à "sous-performance" et son objectif de cours à 36 euros. Jefferies estime que la correction du cours de Bourse est un début de réponse au décalage qu'il constate entre la valorisation de l'action et ses perspectives bénéficiaires. De plus, il dit s'attendre à des difficultés dans le futur pour Colruyt qui fera face à des défis en matière de compétitivité à l'avenir, selon lui.