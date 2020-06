Le Bel 20 perd plus de 100 points en une séance (+débriefing actions belges)

Le titre Solvay a lâché 4,08% à 69,60 euros suite à l'annonce d'une potentielle dépréciation d'actifs d'environ 1,5 milliard d'euros. "C'est bien pire que prévu", a réagi Wim Hoste, analyste de KBC Securities. Son objectif de cours passe de 100 à 90 euros. "Malgré les mauvaises nouvelles du jour et la visibilité limitée à court terme, nous apprécions toujours Solvay pour ses positions solides à travers ses différents marchés et ses possibilités de réductions de coûts (objectif de 410 millions d'euros d'ici 2024)". C'est pourquoi l'analyste a maintenu sa recommandation à "accumuler".

La biotech Mithra (-0,82% à 19,40 euros) a annoncé que la demande d’autorisation de mise sur le marché ("New Drug Application" ou NDA) introduite pour son produit contraceptif Estelle a été acceptée par les autorités sanitaires américaines ("Food and Drug Administration" ou FDA). La FDA devrait terminer son examen pour le premier semestre 2021. "Nous ne prévoyons pas d'obstacle réglementaire potentiel au vu des résultats des tests de sécurité et d'efficacité effectués sur l'Estelle et tablons donc sur une probabilité de succès de 95%", ont indiqué les analystes de KBC Securities.