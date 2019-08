Le Bel 20 plombé par le chouchou des analystes (débriefing actions belges)

Le titre AB InBev a de son côté perdu 2,48% à 87,65 euros malgré le soutien d'un analyste. La banque d'investissement américaine Jefferies a relevé sa recommandation à "conserver" contre "vendre" précédemment. Elle met en évidence dans son rapport une amélioration de la croissance, une approche plus équilibrée et un soutien macroéconomique. Mais préfère attendre encore des preuves plus claires sur la durabilité de cette croissance pour adopter une opinion plus positive. Son objectif de cours passe tout de même de 63 à 85 euros.