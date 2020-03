Le Bel 20 plombé par ses valeurs bancaires (+ débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles est l'une des rares en Europe à avoir terminé dans le rouge ce lundi. De nombreuses banques européennes dont ING et KBC ont suivi les indications de la BCE en suspendant leur dividende.

Après avoir ouvert la semaine sur une note plutôt stable (-0,30%), le Bel 20 s'est enfoncé dans le rouge en raison d'un regain d'inquiétudes autour de la crise sanitaire mondiale. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles est toutefois parvenu à limiter ses pertes en seconde partie de séance pour clôturer sur un repli de 1,25% à 2.826,94 points. Le trio de tête est composé de Proximus (+7,34% à 21,64 euros), Galapagos (+6,50% à 174,45 euros) et Ageas (+5,63% à 35,07 euros).

Les valeurs bancaires ING (-8,88% à 4,99 euros) et KBC (-9,28% à 40,37 euros) ont terminé lanternes rouges. À la demande de la Banque centrale européenne (BCE), les deux banques ont suspendu leur politique de dividende. "Cette mesure doit permettre de conserver 30 milliards d’euros de fonds propres de base dans le système européen et vise à soutenir la capacité des banques à absorber les pertes dans cet environnement de stress", estime Albert Ploegh, analyste chez ING.

Hors Bel 20, bpost a pris 4,30% à 6,45 euros malgré sa décision de réduire son dividende. Le groupe postal va distribuer du dividende à 0,62 euro brut par action, et non plus 0,73 euro comme il l’avait annoncé le jour de la publication de ses résultats annuels le 17 mars dernier.