Le Bel 20 prudent, Argenx traîne la patte (+Briefing actions)

• La tendance

Ontex et Proximus tirent le Bel 20 avec des gains de 0,9%. Elles ont le concours d’ AB InBev (+0,7%) dans cet effort. La biotech Argenx occupe le bas du tableau (-0,9%). Aperam et Solvay se replient de 0,7%.

Hors Bel 20, Roularta qui a publié ce matin ses résultats semestriels marqués par une importante réduction de valeur prend 0,6%. Mithra et IBA se distinguent avec des gains respectifs de 2,5% et 2,2%. Début de séance plus difficile, par contre, pour Curetis (-2%), EVS (-1,2%) et Acacia (-1,3%).